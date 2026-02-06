Aktualizacja: 06.02.2026 18:19 Publikacja: 06.02.2026 07:47
137 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2026 r. w sprawie uznania egzaminu dyplomowego w uznanych uczelniach za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym
136 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu
135 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczenia mieszkaniowego oraz kosztów utrzymania miejsca zakwaterowania
134 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2026 r. w sprawie wskaźników jakości opieki kardiologicznej
