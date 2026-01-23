Reklama
Rzeczpospolita
Prawo
Monitor Polski z 23 stycznia 2026 r. (poz. 108-115)

Publikacja: 23.01.2026 21:51

dział prawa

115 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2025 r.  

114 Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie”  

113 Uchwała nr 24/2026 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2026 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu komisarzy wyborczych 

112 Uchwała nr 23/2026 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2026 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej  

111 Uchwała nr 45 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Wzmocnienie potencjału Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych”  

110 Uchwała nr 43 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Medycznym w Łańcucie”  

109 Uchwała nr 42 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Zdrowia Psychicznego w budynkach C1 i C2 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu”  

108 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 19 stycznia 2026 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Akty Prawne Mp
