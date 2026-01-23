Monitor Polski z 23 stycznia 2026 r. (poz. 108-115)

115 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2025 r.

114 Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie”

113 Uchwała nr 24/2026 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2026 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu komisarzy wyborczych

112 Uchwała nr 23/2026 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2026 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

111 Uchwała nr 45 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Wzmocnienie potencjału Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych”