Monitor Polski z 23 stycznia 2026 r. (poz. 108-115)

Aktualizacja: 23.01.2026 22:50 Publikacja: 23.01.2026 21:51
115 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2025 r.
114 Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie”
113 Uchwała nr 24/2026 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2026 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu komisarzy wyborczych
112 Uchwała nr 23/2026 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2026 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
111 Uchwała nr 45 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Wzmocnienie potencjału Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych”
110 Uchwała nr 43 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Medycznym w Łańcucie”
109 Uchwała nr 42 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Zdrowia Psychicznego w budynkach C1 i C2 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu”
108 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 19 stycznia 2026 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
