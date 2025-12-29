Dziennik Ustaw z 29 grudnia 2025 r. (poz. 1862-1873)

1868 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”

1867 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości i sposobu ustalania opłat za wykonywanie czynności kontrolnych i przeprowadzanie badań laboratoryjnych nawozów, środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów pofermentacyjnych

1866 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze

1865 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń

1864 Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

1863 Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz niektórych innych ustaw