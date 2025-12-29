Dziennik Ustaw z 29 grudnia 2025 r. (poz. 1862-1873)

Aktualizacja: 29.12.2025 22:25 Publikacja: 29.12.2025 21:54
1873 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 22 grudnia 2025 r. uchylające rozporządzenie w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego
1872 Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
1871 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie centralnej elektronicznej rejestracji
1870 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 22 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych zawartych w powiadomieniu o zamiarze skorzystania ze zwolnienia w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska oraz informacji kwartalnej
1869 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
1868 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”
1867 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości i sposobu ustalania opłat za wykonywanie czynności kontrolnych i przeprowadzanie badań laboratoryjnych nawozów, środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów pofermentacyjnych
1866 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze
1865 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń
1864 Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
1863 Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz niektórych innych ustaw
1862 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością lub prawo do wykorzystywania częstotliwości
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
