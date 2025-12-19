Dziennik Ustaw z 19 grudnia 2025 r. (poz. 1823-1832)

1832 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie świadczenia mieszkaniowego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej

1831 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie wniosku o wypłatę świadczenia mieszkaniowego funkcjonariuszowi Służby Więziennej

1830 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 19 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie

1829 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

1828 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 15 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych