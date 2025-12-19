Reklama
Dziennik Ustaw z 19 grudnia 2025 r. (poz. 1823-1832)

Publikacja: 19.12.2025 20:01

1832 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie świadczenia mieszkaniowego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej 

1831 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie wniosku o wypłatę świadczenia mieszkaniowego funkcjonariuszowi Służby Więziennej 

1830 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 19 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie 

1829 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 

1828 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 15 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

1827 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obywatelstw, których posiadanie uprawnia do ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w warunkach określonych w art. 252a ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

1826 Ustawa z dnia 7 listopada 2025 r. o nadzorze nad ogólnym bezpieczeństwem produktów 

1825 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2026 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych między armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot 

1824 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze gospodarki wodno-ściekowej, rekultywacji i remediacji  

1823 Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

