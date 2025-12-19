Dziennik Ustaw z 19 grudnia 2025 r. (poz. 1823-1832)

Aktualizacja: 20.12.2025 00:16 Publikacja: 19.12.2025 20:01
1832 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie świadczenia mieszkaniowego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej
1831 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie wniosku o wypłatę świadczenia mieszkaniowego funkcjonariuszowi Służby Więziennej
1830 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 19 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie
1829 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
1828 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 15 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
1827 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obywatelstw, których posiadanie uprawnia do ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w warunkach określonych w art. 252a ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
1826 Ustawa z dnia 7 listopada 2025 r. o nadzorze nad ogólnym bezpieczeństwem produktów
1825 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2026 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych między armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot
1824 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze gospodarki wodno-ściekowej, rekultywacji i remediacji
1823 Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
Czekam, aż prezes Trybunału Konstytucyjnego zarzuci sędziom z Luksemburga próbę dokonania zamachu stanu w Polsce...
W działaniu Bolta, który od grudnia oferuje klientom usługę przejazdu z kierowcą mówiącym po polsku, prawnicy ni...
Prawnicy nie mają wątpliwości: pisarce Dorocie Masłowskiej nie przysługuje wyłączne prawo do posługiwania się sf...
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska złożyła zażalenie na decyzję prokuratury o umorzeniu śledzt...
Spółdzielczość mieszkaniowa wymaga reformy, ale to chyba jedyna rzecz, co do której zgadzają się prawie wszyscy...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
