Rzeczpospolita
Prawo
Dziennik Ustaw z 5 grudnia 2025 (poz. 1706-1724)

Publikacja: 05.12.2025 22:59

1724 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości stawki podstawowej oraz mnożników lokalizacyjnych dla powiatów, będących podstawą ustalenia wysokości świadczenia mieszkaniowego przysługującego funkcjonariuszom Agencji Wywiadu 

1723 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie wyboru formy zakwaterowania i wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego albo kwatery tymczasowej stosowanych w Agencji Wywiadu oraz formy i sposobu składania tych wniosków 

1722 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wzoru oraz formy wniosku o wypłatę zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której funkcjonariusz Agencji Wywiadu pełni służbę 

1721 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości stawki podstawowej oraz mnożników lokalizacyjnych dla powiatów, będących podstawą ustalenia wysokości świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

1720 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wniosku o wypłatę zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości pełnienia służby dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

1719 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wniosku w sprawie wyboru formy prawa do zakwaterowania oraz wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego albo kwatery tymczasowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

1718 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu socjalnym 

1717 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych 

1716 Ustawa z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych 

1715 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa oraz pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa 

1714 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

1713 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem choroby niebieskiego języka 

1712 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej 

1711 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników 

1710 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym 

1709 Ustawa z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin przed agrofagami oraz niektórych innych ustaw 

1708 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 

1707 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie adwokackim 

1706 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim

