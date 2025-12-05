Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Monitor Polski z 5 grudnia 2025 (poz. 1228-1235)

Publikacja: 05.12.2025 22:56

dział prawa

1235 Uchwała nr 166 Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030 

1234 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2025 r.  

1233 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie uznania dotychczasowej kwalifikacji rynkowej „Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki skalnej” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji za kwalifikację sektorową 

1232 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego 

1231 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2026 r. 

Reklama
Reklama

1230 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2025 r. w sprawie pilnej potrzeby zabezpieczenia terenu wokół Ministerstwa Obrony Narodowej 

1229 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie uznania dotychczasowej kwalifikacji rynkowej „Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki sportowej” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji za kwalifikację sektorową 

1228 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie uznania dotychczasowej kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie instruktażu ze wspinaczki rekreacyjnej” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji za kwalifikację sektorową

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Akty Prawne Mp
Prezydent Karol Nawrocki przygotował własną ustawę łańcuchową. Co zawiera?
Prawo w Polsce
Prezydent Karol Nawrocki przygotował własną ustawę łańcuchową. Co zawiera?
Zapadł wyrok, który otwiera drogę do odszkodowań za stare słupy
Nieruchomości
Zapadł wyrok, który otwiera drogę do odszkodowań za stare słupy
Prezes NRA Przemysław Rosati
Zawody prawnicze
Adwokaci i radcy wykluczeni z walnych w spółdzielniach. Prezes NRA interweniuje
W grudniu terminy wypłat 800 plus ulegną zmianie. Jak wygląda nowy harmonogram?
Praca, Emerytury i renty
Aż cztery zmiany w grudniu 2025. Nowy harmonogram wypłat 800 plus
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Sąd Najwyższy obalił zasadę prawną i uderzył w europejskie trybunały
Sądy i trybunały
Sąd Najwyższy obalił zasadę prawną i uderzył w europejskie trybunały
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Materiał Promocyjny
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama