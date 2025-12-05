Monitor Polski z 5 grudnia 2025 (poz. 1228-1235)

1235 Uchwała nr 166 Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030

Reklama Reklama

1234 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2025 r.

1233 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie uznania dotychczasowej kwalifikacji rynkowej „Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki skalnej” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji za kwalifikację sektorową

1232 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

1231 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2026 r.