Monitor Polski z 5 grudnia 2025 (poz. 1228-1235)

Aktualizacja: 05.12.2025 23:57 Publikacja: 05.12.2025 22:56
1235 Uchwała nr 166 Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030
1234 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2025 r.
1233 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie uznania dotychczasowej kwalifikacji rynkowej „Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki skalnej” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji za kwalifikację sektorową
1232 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
1231 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2026 r.
1230 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2025 r. w sprawie pilnej potrzeby zabezpieczenia terenu wokół Ministerstwa Obrony Narodowej
1229 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie uznania dotychczasowej kwalifikacji rynkowej „Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki sportowej” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji za kwalifikację sektorową
1228 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie uznania dotychczasowej kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie instruktażu ze wspinaczki rekreacyjnej” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji za kwalifikację sektorową
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Większość konsumentów popiera nałożenie na wytwórców tekstyliów odpowiedzialności za cały cykl życia produktu. Tak wynika z naszego raportu – mówi Magdalena Dziczek, ekspertka ds. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w firmie RLG w Polsce.
