Aktualizacja: 02.12.2025 08:25 Publikacja: 01.12.2025 21:01
1213 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 17 listopada 2025 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2026 r.
1212 Uchwała nr 158 Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2025 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia rządowego programu rozwoju najmu społecznego oraz mieszkalnictwa wspomaganego pod nazwą „Mieszkanie, praca, społeczność” na lata 2024–2030
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
1213 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 17 listopada 2025 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2026 r.
1212 Uchwała nr 158 Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2025 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia rządowego programu rozwoju najmu społecznego oraz mieszkalnictwa wspomaganego pod nazwą „Mieszkanie, praca, społeczność” na lata 2024–2030
Od 1 stycznia 2025 r. odzież i tekstylia są objęte selektywną zbiórką odpadów, więc nie powinny trafiać do pojem...
W grudniu część osób otrzyma świadczenie 800 plus wcześniej niż zwykle. ZUS wypłaci środki przed terminem, jeśli...
Do tej pory Wigilia dla wielu pracowników była walką z czasem, ponieważ poranne godziny zajmowała im praca zawod...
W grudniu seniorów czekają duże zmiany w terminach wypłat emerytur. Harmonogram zmieni się nie tylko ze względu...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Płaca minimalna w Polsce wzrośnie od 1 stycznia 2026 roku. Zmiana ta wpłynie nie tylko na wynagrodzenie wielu os...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas