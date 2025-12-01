1213 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 17 listopada 2025 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2026 r.

1212 Uchwała nr 158 Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2025 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia rządowego programu rozwoju najmu społecznego oraz mieszkalnictwa wspomaganego pod nazwą „Mieszkanie, praca, społeczność” na lata 2024–2030