Aktualizacja: 02.12.2025 08:43 Publikacja: 01.12.2025 21:04
1670 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska
1669 Ustawa z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw
1668 Ustawa z dnia 5 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
1667 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obligacjach
1666 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Służbie Wywiadu Wojskowego prawa do zakwaterowania
Od 1 stycznia 2025 r. odzież i tekstylia są objęte selektywną zbiórką odpadów, więc nie powinny trafiać do pojem...
W grudniu część osób otrzyma świadczenie 800 plus wcześniej niż zwykle. ZUS wypłaci środki przed terminem, jeśli...
Do tej pory Wigilia dla wielu pracowników była walką z czasem, ponieważ poranne godziny zajmowała im praca zawod...
W grudniu seniorów czekają duże zmiany w terminach wypłat emerytur. Harmonogram zmieni się nie tylko ze względu...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Płaca minimalna w Polsce wzrośnie od 1 stycznia 2026 roku. Zmiana ta wpłynie nie tylko na wynagrodzenie wielu os...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
