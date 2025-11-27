Aktualizacja: 28.11.2025 08:05 Publikacja: 27.11.2025 22:02
1211 Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia roku, w którym wygaśnie obowiązek uiszczania opłaty przejściowej
1210 Zarządzenie nr 27/2025 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, z serii „Skarby sztuki medalierskiej” – Michał Ossowski
1209 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 17 listopada 2025 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2026 r.
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
