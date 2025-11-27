1211 Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia roku, w którym wygaśnie obowiązek uiszczania opłaty przejściowej

1210 Zarządzenie nr 27/2025 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, z serii „Skarby sztuki medalierskiej” – Michał Ossowski

1209 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 17 listopada 2025 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2026 r.