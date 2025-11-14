Reklama
Dziennik Ustaw z 14 listopada 2025 r. (poz. 1554-1560)

Publikacja: 14.11.2025 20:32

1560 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych  

1559 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 listopada 2025 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego oraz elektronicznej kontroli miejsca pobytu 

1558 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 5 listopada 2025 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej nauczyciela  

1557 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz wysokości opłaty za tę analizę  

1556 Ustawa z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 

1555 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni ograniczających zabudowę  

1554 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

