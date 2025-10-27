Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Dziennik Ustaw z 27 października 2025 r. (poz. 1470-1476)

Publikacja: 27.10.2025 23:00

mbl

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Policji prawa do zakwaterowania (1476)

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027" (1475)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (1474)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (1473)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Straży Granicznej prawa do zakwaterowania (1472)

Reklama
Reklama

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Służbie Ochrony Państwa prawa do zakwaterowania (1471)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Państwowej Straży Pożarnej prawa do zakwaterowania (1470)

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Akty Prawne Dzu

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Policji prawa do zakwaterowania (1476)

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027" (1475)

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej zablokowane. Brakuje podpisu Dariusza Barskiego
Sądy i trybunały
Uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej zablokowane. Brakuje podpisu Dariusza Barskiego
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Pedagoga, którego sprawą zajął się szczeciński sąd, obwiniono o uchybienie godności zawodu i obowiąz
Oświata i nauczyciele
Uczniowie i nauczyciele alarmują w sprawie tzw. godzin basiowych. „To tykająca bomba”
Chciał usunięcia danych z policyjnego rejestru, by dostać pracę. Wyrok NSA
Dane osobowe
Chciał usunięcia danych z policyjnego rejestru, by dostać pracę. Wyrok NSA
Sędziowie nie chcą odchodzić „na emeryturę”. KRS częściej odmawia niż się zgadza
Sądy i trybunały
Sędziowie nie chcą odchodzić „na emeryturę”. KRS częściej odmawia niż się zgadza
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Kto odpowiada za wyciek danych osobowych pacjenta? Zapadł precedensowy wyrok
Dane osobowe
Kto odpowiada za wyciek danych osobowych pacjenta? Zapadł precedensowy wyrok
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie