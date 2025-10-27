Dziennik Ustaw z 27 października 2025 r. (poz. 1470-1476)

Aktualizacja: 28.10.2025 09:38 Publikacja: 27.10.2025 23:00
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Policji prawa do zakwaterowania (1476)
Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027" (1475)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (1474)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (1473)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Straży Granicznej prawa do zakwaterowania (1472)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Służbie Ochrony Państwa prawa do zakwaterowania (1471)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Państwowej Straży Pożarnej prawa do zakwaterowania (1470)
