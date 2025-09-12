1240 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Reklama Reklama

1239 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

1238 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2025