950 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 6 września 2025 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
949 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2025 r. nr 1130.41.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
948 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2025 r. nr 1130.31.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
