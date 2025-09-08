Aktualizacja: 09.09.2025 08:39 Publikacja: 08.09.2025 22:01
1230 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014)
1229 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2025 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Duszniki-Zdrój w województwie dolnośląskim
1228 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
