Monitor Polski z 5 września 2025 r. (poz. 897-911)

Aktualizacja: 05.09.2025 21:26 Publikacja: 05.09.2025 21:09
911 Zarządzenie nr 49 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Odbudowy po Powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r.
910 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 lipca 2025 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
909 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2025 r. nr 110.108.2025 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
908 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2025 r. nr 110.107.2025 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
907 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2025 r. nr 110.106.2025 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
906 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2025 r. nr 110.105.2025 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
905 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2025 r. nr 110.104.2025 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
904 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2025 r. nr 110.103.2025 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
903 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2025 r. nr 110.102.2025 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
902 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2025 r. nr 110.101.2025 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
901 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2025 r. nr 110.100.2025 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
900 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2025 r. nr 110.99.2025 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
899 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2025 r. nr 110.98.2025 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
898 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2025 r. nr 1130.37.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
897 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2025 r. nr 1130.11.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
