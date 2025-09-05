Monitor Polski z 5 września 2025 r. (poz. 897-911)

900 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2025 r. nr 110.99.2025 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

899 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2025 r. nr 110.98.2025 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

898 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2025 r. nr 1130.37.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

897 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2025 r. nr 1130.11.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego