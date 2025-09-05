Rzeczpospolita
Prawo
Monitor Polski z 5 września 2025 r. (poz. 897-911)

Publikacja: 05.09.2025 21:09

dział prawa

911 Zarządzenie nr 49 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Odbudowy po Powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r.  

910 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 lipca 2025 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych 

909 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2025 r. nr 110.108.2025 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 

908 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2025 r. nr 110.107.2025 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  

907 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2025 r. nr 110.106.2025 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  

906 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2025 r. nr 110.105.2025 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 

905 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2025 r. nr 110.104.2025 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 

904 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2025 r. nr 110.103.2025 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 

903 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2025 r. nr 110.102.2025 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  

902 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2025 r. nr 110.101.2025 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

901 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2025 r. nr 110.100.2025 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

900 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2025 r. nr 110.99.2025 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 

899 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2025 r. nr 110.98.2025 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 

898 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2025 r. nr 1130.37.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  

897 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2025 r. nr 1130.11.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Akty Prawne Mp

