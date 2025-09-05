Aktualizacja: 05.09.2025 21:24 Publikacja: 05.09.2025 21:15
1227 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów do centralnej ewidencji pojazdów danych o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu
1226 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami
1225 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 września 2025 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na utworzenie oddziałów o profilu mundurowym w roku 2026
Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nowy, nielegalny proceder, w którym wykorzystywane są osoby do 26 roku ży...
Duże emocje towarzyszyły środowemu posiedzeniu Trybunału Stanu w sprawie zgody na uchylenie immunitetu Pierwszej...
Chłopcy, którzy biorą udział w samozwańczych "Szon patrolach", publikując w sieci zdjęcia i komentarze na temat...
Czy niezadowalające zarobki uzasadniają zmianę fundamentów zawodu adwokata?
Sąd niższej instancji może badać prawidłowość powołania sędziów zasiadających w składzie orzekającym Izby Kontro...
