1227 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów do centralnej ewidencji pojazdów danych o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu

1226 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami

1225 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 września 2025 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na utworzenie oddziałów o profilu mundurowym w roku 2026