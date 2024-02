Donald Tusk i Adam Bodnar za to, co zrobili do tej pory, odpowiedzą politycznie, odpowiedzą karnie - mówił w rozmowie z RMF FM poseł PiS, polityk Suwerennej Polski, Michał Wójcik. Wójcik mówił też o stanie zdrowia byłego ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry.