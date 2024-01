Dziennik Ustaw z 25 stycznia 2023 r. (poz. 89-94)

- My naprawdę nie mamy czasu na to, żeby chodzić do pana prezydenta, żeby się oklaskiwać, żeby się przytulać, żeby robić show w Pałacu Prezydenckim. Nie mamy czasu na bale w Pałacu Prezydenckim, my chcemy po prostu pracować - mówi o nieobecności członków rządu na uroczystości u prezydenta Andrzeja Dudy ministra ds. równości Katarzyna Kotula.