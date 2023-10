Politycy opozycji apelują do prezydenta o rozmów w sprawie utworzenia nowego rządu. - Prezydent powinien podjąć konsultacje z formacjami, które są do zdolne do utworzenia rządu - mówi nam lider PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz. Co zrobi Andrzej Duda?