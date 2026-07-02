Janusz Krasoń został powołany na to stanowisko w czwartek decyzją Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Obejmie swój urząd 3 lipca.

Zmiana na stanowisku szefa PIP przed zmianą przepisów 

Podczas uroczystości w Sejmie Czarzasty podkreślił, że nominacja Krasonia następuje w przededniu wchodzącej w życie reformy, dającej Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) możliwość przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. – Wierzę w to, że ta ustawa skutecznie zacznie działać dzięki współpracy pana Janusza Krasonia z resortem pracy i z Radą Ochrony Pracy – powiedział marszałek Sejmu.

Janusz Krasoń pełnił dotąd obowiązki dyrektora Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu. Był również dyrektorem tej placówki w latach 1990-2001, a następnie 2011-2018. Był też posłem na Sejm IV, V i VI kadencji najpierw z ramienia SLD, a potem Lewicy i Demokratów.

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Janusz Krasoń, nowy szef PIP, zapowiada rozsądne kontrole 

Podczas środowego posiedzenia sejmowej komisji ds. kontroli państwowej Krasoń zapowiadał, że PIP pod jego kierownictwem będzie rozsądnie podchodziła do kontroli umów. – Nie będzie automatycznego zamieniania umów B2B na etaty. Za każdym razem będziemy analizowali stan faktyczny – obiecywał Janusz Krasoń.

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Posłowie z tej komisji zarzucali Krasoniowi brak praktycznego doświadczenia kontrolerskiego. Przypomnieli, że kiedyś, jako aktywny polityk Sojuszu Lewicy Demokratycznej, otwarcie wspierał działania rządu Leszka Millera, zmierzające do liberalizacji rynku pracy.

– Dziś, po 20 latach od tamtego czasu jesteśmy dwudziestą gospodarką świata. Być może między innymi za sprawą tego, że zliberalizowaliśmy rynek pracy. Teraz mamy dojrzałą gospodarkę i powinniśmy tępić nadużycia na rynku pracy – ripostował Krasoń.

Zastrzeżenia do zmiany na stanowisku szefa PIP

Zarówno posłowie, jak też niektórzy członkowie Rady Ochrony Pracy otwarcie zauważali, że nominacja Krasonia w miejsce dotychczasowego szefa PIP Marcina Staneckiego ma polityczny charakter. Krasoń zapowiadał w Sejmie, że będzie się skupiał na merytorycznej pracy i korzystał z doświadczenia ekspertów PIP. – Nie zamierzam robić żadnych czystek kadrowych – obiecywał Krasoń. Wskazał jednak, że tej instytucji konieczne jest wzmocnienie kadr prawniczych wobec częstych sądowych konfrontacji inspektorów pracy z pracodawcami reprezentowanymi przez prawników z wielkich kancelarii prawnych.

Komisja ostatecznie nie wydała pozytywnej opinii w sprawie kandydatury Krasonia na nowego szefa PIP. Uzyskał on natomiast poparcie Rady Ochrony Pracy. Ustawa o PIP nakazuje marszałkowi Sejmu zasięgnięcie opinii tych dwóch gremiów, jednak nie są one wiążące przy podejmowaniu decyzji o powołaniu szefa PIP.