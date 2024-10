Chcecie też, żeby prezes NIK powoływał i odwoływał wiceprezesów Izby, dyrektora generalnego i sześciu członków kolegium. To duże wzmocnienie pozycji szefa Izby. Nie za duże?

Ten pomysł również wynika z naszych doświadczeń. W ostatnich latach dochodziło do sytuacji, w których prezes kierował wnioski o powołanie członków kolegium Izby, za każdym razem jednak komisja sejmowa negatywnie je opiniowała i w konsekwencji kolegium przestało funkcjonować. Podobnie było z obsadzaniem stanowisk wiceprezesów NIK. Można powiedzieć, że dochodziło do blokowania przez polityków obsady stanowisk w Izbie i do obawy, że może to wpłynąć na jej pracę. A pamiętajmy, że to przecież prezes odpowiada za funkcjonowanie NIK. Stąd nasz postulat.

Wasz projekt sprawia też, że do uchylenia immunitetu prezesa NIK potrzebna będzie w Sejmie kwalifikowana większość głosów, a nie – jak jest obecnie – bezwzględna. W konsekwencji immunitet ten będzie trudniej uchylić. O co chodzi?

W ostatnim czasie kilkakrotnie podejmowano nieudane próby uchylenia immunitetu prezesowi NIK. Były sytuacje, kiedy do NIK „z butami” wchodziło Centralne Biuro Antykorupcyjne i dokonywało przeszukania gabinetu prezesa, pomimo że nie doszło do uchylenia immunitetu. Są to sytuacje nie do przyjęcia i dlatego widzimy potrzebę większej ochrony immunitetu prezesa NIK. Ostatnie lata pokazały, że immunitet ten nie spełnił swojej roli. Nasze propozycje wzmocnią niezależność NIK i skutecznie ochronią ją przed wszelkimi atakami i naciskami politycznymi. A prób wpływania na pracę Izby było w ostatnich latach niemało.