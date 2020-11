Zbędne kilogramy grożą bezpłodnością

Nawet dwa miliony gotowych do wzrostu komórek jajowych – z takim „rozrodczym bagażem” rodzą się dziewczynki. Ta pula to tak zwana rezerwa jajnikowa. W chwili pojawienia się pierwszej miesiączki u zdrowych Polek około 12.–13. roku życia – jest już ich „zaledwie” ok. 400 tys. Każda miesiączka to strata kolejnych komórek. Po trzydziestce obniżanie się rezerwy jajnikowej przyspiesza. Definitywny koniec następuje w chwili menopauzy. Zanim to jednak nastąpi, posiadana pula rozrodcza powinna starczyć jej aż do momentu założenia rodziny.

Co może powodować wcześniejsze dojrzewanie płciowe kobiet? W części przypadków są to nieprawidłowości genetyczne, problemy z nadnerczami lub jajnikami, przysadką mózgową. Jednak przekrojowe badania epidemiologiczne wskazują również na przyspieszony początek dojrzewania u dziewcząt. – Wysokoenergetyczna, przetworzona dieta, brak ruchu, zaburzenia snu, insulinooporność, to wszystko może prowadzić do zaburzeń owulacyjnych. Istnieje 1 proc. kobiet, które doświadczają przedwczesnej menopauzy: tj. przed 40. rokiem życia, a często ok. 28 roku życia przestają miesiączkować – tłumaczy prof. Robert Jach, kierownik Oddziału Klinicznego Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Gromadząca się tkanka tłuszczowa wpływa na większe ilości leptyny, tzw. hormonu sytości. Oddziałuje on na oś podwzgórze-przysadka-gonady, co przypuszczalnie powoduje przyspieszenie dojrzewania u otyłych dziewcząt.