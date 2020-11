HFPC: niekonstytucyjne restrykcje w trakcie świątecznych spotkań

Fundacja zwracała także uwagę na trudności w egzekucji wprowadzanych obostrzeń. - To nie jest tak, że będą to wyłącznie zalecenia. To konkretna restrykcja, którą funkcjonariusze państwa zobowiązani będą egzekwować. Każdy z nas, za przyjęcie zbłąkanego wędrowca ponad dopuszczalny limit, może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub administracyjnej – podkreśla Marcin Wolny.