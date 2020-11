Koronawirus: statystyki zakażeń mogą być zafałszowane

Ostatniego dnia października Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) zmienił definicję przypadku Covid-19 – teraz uwzględnia ona pozytywne wyniki testów antygenowych. Zarządzenie prezesa NFZ z 4 listopada umożliwia także sfinansowanie testów antygenowych w szpitalach (wykonanie testu z uwzględnieniem jego kosztu wyceniono na 74,34 zł, a bez kosztu testu na 42,03 zł). Zdaniem lekarzy to bardzo ułatwiło pracę, bo ciężko chorzy nie muszą już czekać na wynik testu molekularnego, a szybkie potwierdzenie Covid-19 pozwala skierować ich na odpowiedni oddział.

Eksperci mają jednak wątpliwości, czy we wszystkich jednostkach negatywne wyniki są weryfikowane. Powód? Nagłe obniżenie liczby testów sprawozdawanych do Ministerstwa Zdrowia. W poniedziałek było ich zaledwie 35 tys., a we wtorek 41,9 tys., podczas gdy na początku listopada wykonywano ich 60–80 tys.