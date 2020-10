Koronawirus: siedem dni na uchylenie mandatu za naruszenie nakazów i zakazów

Trwa policyjna akcja „Zero tolerancji" wobec tych, którzy nie podporządkowują się nakazom i zakazom w związku z Covidem. Po tym, gdy cała Polska została objęta żółtą strefą (teraz część czerwoną), służby wzmożyły kontrole. Tylko pierwszej doby pouczono ponad 5,7 tys. osób, na 4780 nałożono mandaty, a w 2280 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu.

Za brak maseczki grozi mandat – 500 zł. Podstawa prawna to art. 54 kodeksu wykroczeń.

– Niezależnie od tego, czy mandat ten przyjmiemy, czy też odmówimy, istnieje możliwość jego zakwestionowania przed sądem – mówi adwokat Dawid Suszyński. I wyjaśnia, że jeśli mandat przyjmiemy, to w ciągu siedmiu dni od pokwitowania, możemy złożyć do sądu wniosek o jego uchylenie.

– policjant nałożył karę za coś, co w obliczu prawa nie jest wykroczeniem;

Wniosek z opisem i uzasadnieniem należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca, w którym wystawiono mandat w terminie do siedmiu dni od daty jego podpisania. Można go złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym.