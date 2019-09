Polki ćwiczą dla zdrowia i lepszej sylwetki

Artykuł powstał we współpracy z Benefit Systems

Polki są systematyczne. Co piąta uprawia sport raz–dwa razy w tygodniu. Z drugiej strony aż 31 proc. kobiet nie daje sobie szansy na zadbanie o zdrowie i nigdy nie ćwiczy.

Według MultiSport Index 2019 wśród kobiet najbardziej popularne są spacery (32 proc.), rower (31 proc.) i bieganie (25 proc.), nieco mniej: pływanie (15 proc.), siłownia (12 proc.) czy fitness (11 proc.). Dla wielu Polek aktywność fizyczna to najlepszy sposób na utrzymanie lub poprawę sylwetki. Ważnym motywatorem są także korzyści zdrowotne. Aktywność fizyczna zmniejsza m.in. ryzyko wystąpienia raka piersi i raka jelita grubego, niektóre badania wskazują także na obniżenie ryzyka raka trzonu macicy.

Ruch jest domeną osób uczących się i pracujących zarazem. Aż 80 proc. kobiet w wieku 25–29 lat jest aktywnych fizycznie, a 72 proc. w przedziale 30–39 lat. Co ciekawe, ponad 2/3 kobiet pracujących na etat jest aktywnych fizycznie. – Dużym wsparciem w prowadzeniu aktywnego trybu życia dla wielu osób są pracodawcy oferujący swoim pracownikom karty sportowe – mówi Adam Radzki, członek Zarządu Benefit Systems. – Z naszych danych wynika, że prawie połowa z 1046,5 tys. użytkowników kart MultiSport to kobiety. Dodatkowo z MultiSport Index wiemy, że kobiety ćwiczą głównie indywidualnie, czasami ze znajomymi, partnerami i dziećmi.

W ostatnich czterech dekadach występowanie otyłości wzrosło u kobiet z 6,4 proc. do 14,9 proc. (Lancet 2016) i jeśli obecne trendy utrzymają się, to w 2025 r. otyłych będzie aż 21 proc. kobiet na świecie. Dodatkowo w Polsce 49 proc. kobiet waży za dużo.

W tej sytuacji aktywność fizyczna raz w miesiącu to za mało. – Trening zdrowotny nie powinien być przymusem i czynnikiem stresogennym, ale sposobem przyjemnego i pożytecznego spędzania czasu. Powinien opierać się na ulubionych formach aktywności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych możliwości fizycznych. Dodatkowo powinny to być takie formy aktywności, które można łatwo włączyć do codziennego trybu życia i realizować przez cały rok, kilka razy w tygodniu bądź w weekendy – radzi dr Agata Mroczek, ekspert w zakresie anatomii człowieka oraz fizjoterapii w sporcie, wykładowca akademicki.