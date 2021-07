W 2020 r. firmy farmaceutyczne wspierały badania nad Covid-19

845,9 mln zł, o 20 proc. więcej niż rok wcześniej, przekazali sygnatariusze Kodeksu Przejrzystości pracownikom ochrony zdrowia, głównie lekarzom, i organizacjom pacjentów. Do organizacji ochrony zdrowia trafiło prawie 13,5 proc. tej kwoty (112,9 mln zł), a do medyków blisko 6,5 proc. (55,4 mln zł). Największa część – 80,2 proc., czyli 681,2 mln zł – została przekazana na działalność badawczo-rozwojową, która w pierwszym roku pandemii skupiała się przede wszystkim na badaniach nad nowymi lekami i szczepionkami.

– Nie została do tego zobowiązana przez ustawodawcę, ale dobrowolnie przyjęła na siebie ten obowiązek. To realizacja europejskiego trendu publikowania informacji o świadczeniach przekazywanych na rzecz pracowników i organizacji ochrony zdrowia, który wynika z kodeksu Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Trzeba przyjąć z uznaniem, że firmy dobrowolnie zobowiązały się do publikowania tych danych, bo to służy przejrzystości i zwiększa zaufanie – tłumaczy mecenas Rutkowska.