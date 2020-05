Koronawirus: rząd po cichu luzuje obostrzenia dotyczące meczów i koncertów

Treść rozporządzenia ucieszy artystów i sportowców, np. piłkarzy z niższych lig, którzy od soboty będą mogli rozgrywać mecze ligowe czy towarzyskie. W projekcie rozporządzenia dopuszcza się bowiem przeprowadzenie imprez niemasowych, sportowych, ale także rozrywkowych i rekreacyjnych. Jednak pod pewnymi warunkami. – Generalnie projektodawca przewiduje możliwość zajęć, wydarzeń sportowych oraz współzawodnictwa sportowego, w którym uczestniczyć będzie 150 osób, bez udziału publiczności – potwierdza dr Mateusz Dróżdż z Uczelni Łazarskiego. Zaznacza jednak, że mogą się one odbyć przy spełnieniu pewnych obowiązków np. dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych. Limit uczestników nie będzie dotyczył pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych. – Nie wiadomo jednak do końca, czy projektodawca ma na myśli w takich przypadkach też publiczność, bo nie wynika to jasno z przepisu, ale celowościowo można stwierdzić, że dotyczy to tylko limitu sportowców – zauważa ekspert.