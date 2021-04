Jak i gdzie zgłaszać powikłania po szczepieniu

Od 3 tys. zł do 100 tys. zł wyniesie świadczenie wypłacane z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych (FKSO) – zakłada projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który utknął na etapie konsultacji publicznych. Projekt, gwarantujący uproszczoną ścieżkę odszkodowawczą, miał trafić do Sejmu jeszcze przed wakacjami. Wszystko wskazuje jednak na to, że choć szczepienia idą pełną parą, prace legislacyjne się przedłużą.

