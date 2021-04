Lekarz zdalnie osłucha pacjenta za pomocą elektronicznego stetoskopu

Jak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w POZ, na razie będą one wykorzystywane w diagnozowaniu pacjentów po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 ze współistniejącymi chorobami układu oddechowego. Jeśli jednak okażą się skuteczne, lekarze będą je przekazywać pacjentom z innymi chorobami.

Lekarze do pomysłu podchodzą z entuzjazmem: – To zwiększy bezpieczeństwo pacjenta korzystającego z e-porady – uważa dr Jacek Krajewski, prezes zrzeszającej lekarzy POZ Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Uważa, że taki stetoskop zdoła zbliżyć poradę zdalną do stacjonarnej wizyty w gabinecie.