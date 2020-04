Koronawirus: przy okazji wprowadzania obowiązku zakrywania twarzy rząd zamknął cmentarze

Zdaniem dr Mateusza Dróżdża, radcy prawnego i wykładowcy Uczelni Łazarskiego, kierunek zmian w zakresie obowiązku zakrywania twarzy i nosa był jak najbardziej potrzebny. Zwraca on przy tym uwagę, że poprzednia wersja przepisu, która zakładała zakrywanie nosa i ust poza każdym miejscem zamieszkania mogła doprowadzić do absurdów, np. zakrywanie twarzy było wymagane przez całą rodzinę, nawet kiedy poruszali się samochodem, pomimo że razem mieszkają. Obecnie ustanowiono wyjątki od obowiązku zakrywania twarzy i dla przykładu nie musi tego robić dziecko do ukończenia 4 roku życia a w zakładzie pracy obowiązek ten ma wyłącznie osoba, która „wykonuje bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów". - Oczywiście pojawią się wątpliwości, co do treści tego obowiązku, ale sam kierunek ustawodawcy, należy uznać za słuszny – uważa mec. Dróżdż.