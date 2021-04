Koronawirus. Jest rozporządzenie poszerzające grupę kwalifikującą do szczepień

Zgodnie z rozporządzeniem badanie kwalifikacyjne będą mogły wykonywać: dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy, ratownicy medyczni oraz higienistki szkolne. Będą do tego też uprawnieni fizjoterapeuci, farmaceuci, diagności laboratoryjni, którzy posiadają dokument potwierdzający ukończenie szkolenia teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Z kolei studenci (na piątym albo szóstym roku studiów na kierunku lekarskim lub na trzecim roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo) będą mogli kwalifikować na szczepienie pod nadzorem lekarza lub innej uprawnionej osoby, jeśli będą mieć dokument potwierdzający posiadanie umiejętności kwalifikowania do szczepień wydany przez uczelnię.

Publikację rozporządzania, które ma przyspieszyć proces szczepienia w Polsce, zapowiedział w piątek rano rządowy koordynator ds. szczepień, minister Michał Dworczyk. Ma to być m.in. uproszczenie kwalifikowania do szczepień - pacjent będzie wypełniał prosty kwestionariusz, a konsultacja z lekarzem będzie miała miejsce tylko w przypadku wątpliwości. Poszerzony zostanie dostęp do szczepień - w przypadku zagrożenia niewykorzystania szczepionek punkty szczepień będą mogły wzywać osoby, które maja wyznaczone późniejsze terminy.