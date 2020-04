Koronawirus: jak wyrzucać śmieci - nowe wytyczne GIS

Odpady wytworzone w miejscu kwarantanny lub izolacji przez przez osoby, które były zakażone lub narażone na zakażenie koronawirusem, osoby mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi, a także przez chorych na COVID-19 wymagają szczególnych środków ostrożności. Zostały one osobno określone dla gospodarstw domowych, osobno dla gmin oraz podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem odpadami.

a) w miarę możliwości zapewnienie worków w określonym kolorze i/albo oznaczonych symbolem (np. napisem „C"),w celu jednoznacznej identyfikacji odpadów z gospodarstw domowych lub od osób z grup C;

c) zorganizowanie odpowiedniego transportu, bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych worków, o których mowa w lit.a lub wyznaczonych przez gminę miejsc zbierania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych objętych izolacją;

d) zapewnienie dezynfekcji pojemników wielokrotnego użytku oraz środków transportu odpadów transportujących odpady z gospodarstw domowych lub od osób z grup C.

a) odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane) ,

b) maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Wytycznymi tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani są obywatele Polski np.wracający do kraju.

? wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka–przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;

? osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada(w rękawiczkach)wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;