Koronawirus: dentobusy dla zakażonych, specjalne gabinety dla osób na kwarantannie

Specjalnie dla osób z COVID-19 opieka stomatologiczna w nagłych przypadkach, np. bólu zęba, będzie wykonywana w dentobusach. Mobilne gabinety dentystyczne mają stacjonować przy szpitalach jednoimiennych, ale w razie potrzeby będą mogły dojechać bezpośrednio do pacjentów.

Z kolei dla pacjentów podejrzewanych o zakażenie koronawirusem pomoc doraźną zapewnią wybrane, odpowiednio do tego przygotowane, gabinety stomatologiczne.

NFZ przypomina, by przed udaniem się do gabinetu stomatologicznego, zadzwonić do swojego dentysty i skonsultować z nim swoje dolegliwości.