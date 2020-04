Koronawirus: pacjenci pytają co robić, odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta

1. Czy mogę uzyskać informacje o stanie zdrowia mojego bliskiego przez telefon?

Tak. Pacjent może upoważnić dowolną osobę do informacji o jego stanie zdrowia. Tego typu oświadczenie składa się zazwyczaj przy przyjęciu do szpitala. Do formularza wpisuje się imię i nazwisko oraz numer telefonu takiej osoby. Przepisy prawa nie zabraniają przekazywania informacji przez telefon. Lekarz musi jednak zweryfikować tożsamość osoby dzwoniącej (sposób tej weryfikacji wybiera szpital) i jej upoważnienie. W sytuacji nagłej, kiedy pacjent trafił do szpitala nieprzytomny i nikogo nie upoważnił, lekarz może przekazać informacje o stanie zdrowia pacjenta osobie bliskiej (np. przedstawicielowi ustawowemu, małżonkowi, dzieciom, rodzicom, osobie pozostającej we wspólnym pożyciu). W takim przypadku osoba dzwoniąca powinna przekazać lekarzowi wiadomości niezbędne do tego, aby wykazać, że jest osobą bliską i może uzyskać informacje o pacjencie. Nie wolno z góry odmawiać prawa do uzyskania informacji w tej formie!

2. Moja przychodnia lekarza rodzinnego zaproponowała mi poradę przez telefon. Czy to zgodne z prawem i bezpieczne? Czy mój stan zdrowia zostanie właściwie oceniony?

Teleporada, czyli porada lekarza przez telefon, jest w pełni zgodna z prawem. Jest to pełnoprawne świadczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów prawa. Teleporada funkcjonowała już od dawna, nie została wprowadza ze względu na obecny stan epidemii, natomiast wzrosło jej wykorzystanie, z uwagi na walkę z szerzeniem się zakażenia koronawirusem. Oczywiście porada lekarska udzielania przez telefon ma swoje ograniczenia. Lekarz może uznać, że niezbędne jest osobiste badanie, wtedy też zaprosi pacjenta do przychodni.

3. Czy lekarz i pielęgniarka przyjadą na wizyty domowe?

NFZ zaleca ograniczanie kontaktów z pacjentami przebywającymi w swoich domach i rekomenduje udzielanie teleporad, o ile oczywiście czasowe zaniechanie wizyt domowych nie spowoduje pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Telefonicznie skontaktuj się z lekarzem, który oceni, czy wizyta domowa jest potrzebna. Jeśli lekarz stwierdzi taką potrzebę wizyta domowa odbędzie się, a jeśli nie - zaproponuje inne rozwiązanie.

4. Mój najbliższy szpital został zmieniony na szpital zakaźny. Gdzie mam się udać po pomoc w sytuacji nagłej?

W sytuacjach nagłych należy zwrócić się na szpitalny oddział ratunkowy. Oddziały te nie podlegają rejonizacji. Możesz udać się do każdego szpitala, który w swojej strukturze ma oddział ratunkowy. Pamiętaj jednak, że szpitalne oddziały ratunkowe zapewniają pomoc w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego. W przypadku nagłego pogorszenia zdrowia, jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie dotrzeć do szpitala, możesz zadzwonić na numer alarmowy 112.

5. Potrzebuję recepty lub zwolnienia lekarskiego. Jak mogę je uzyskać?

Obecnie leczenie odbywa się przede wszystkim na odległość – zdalnie, w formie teleporady. Placówki podstawowej opieki zdrowotnej powinny zapewnić kontakt telefoniczny z rejestracją oraz lekarzem poz (rodzinnym). W ramach teleporady możliwe jest uzyskanie zarówno recepty, jak i zwolnienia lekarskiego. Jeśli lekarz, podczas rozmowy telefonicznej, uzna, że musi Cię zbadać osobiście, wyznaczy godzinę wizyty w przychodni. W sytuacjach nagłych możesz także skorzystać z możliwości uzyskania recepty farmaceutycznej w aptece.

6. Pilnie potrzebuję leku na receptę, ale nie mogę się skontaktować z lekarzem. Co mogę zrobić?

Jeśli pilnie potrzebujesz leku, a nie możesz dodzwonić się do przychodni w celu uzyskania e-recepty, możesz poprosić farmaceutę w aptece o tzw. receptę farmaceutyczną. Pamiętaj, że receptę wystawić może jedynie farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu farmaceuty, a nie każda osoba pracująca w aptece. Farmaceuta wystawi Ci receptę farmaceutyczną na lek w ilości jednego najmniejszego dostępnego w aptece opakowania. Farmaceuta nie może jednak sprzedać Ci w ten sposób leku wydawanego z przepisu lekarza, zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz leków stosowanych wyłącznie w lecznictwie zamkniętym. Recepta farmaceutyczna jest realizowana z odpłatnością 100%

7. Co mam zrobić, gdy placówka lekarza rodzinnego (POZ) odmówiła mi teleporady?

Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego należy maksymalnie ograniczyć wizyty osobiste chorych pacjentów w placówkach medycznych, do przypadków uzasadnionych medycznie. Kontakt z lekarzem ma odbywać się przede wszystkim telefonicznie w formie teleporady. Przychodnie są w związku z tym obowiązane do zapewnienia kontaktu z lekarzem w tej formie. Wpierw jednak skontaktuj się z rejestracją placówki medycznej, która poinstruuje Cię, w jaki sposób możesz skorzystać z porady lekarza. W razie nieuzasadnionej odmowy teleporady możesz taką sprawę zgłosić do Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590.

8. Odwołano mi zabieg planowy, czy moja kolejka przepadnie?

Z uwagi na obecną sytuację NFZ zalecił wstrzymanie przyjęć pacjentów na zabiegi operacyjne wykonywane planowo, w szczególności:

- endoprotezoplastyki dużych stawów

- duże zabiegi korekcyjne kręgosłupa

- zabiegi naczyniowe na aorcie brzusznej i piersiowej

- pomostowanie naczyń wieńcowych

- nefrektomii

- histerektomii.

Decyzja o odroczeniu musi być jednak poprzedzona oceną stanu zdrowia pacjenta, z uwzględnieniem ryzyka związanego z odroczeniem terminu zabiegu.

PAMIĘTAJ! Jeśli Twój zabieg został odroczony – Twoja kolejka nie przepada!. Pacjentom, co do których zostanie podjęta decyzja o odroczeniu operacji, należy wyznaczyć kolejny termin zabiegu.

9. Co mam zrobić, gdy moja przychodnia lekarza rodzinnego (POZ) jest zamknięta?

O pomoc możesz się zwrócić do innej placówki medycyny rodzinnej (POZ), która ma podpisaną umowę z NFZ. Nie ma w takim przypadku ograniczeń związanych z miejscem zamieszkania pacjenta. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się telefonicznie z wybraną przychodnią i opisz swoją sytuację. Jeśli masz problem z ustaleniem właściwej placówki zadzwoń na Telefoniczną Informację Pacjenta pod nr tel. 800 190 590.

10. Stoję pod drzwiami przychodni, czy personel może odmówić mi wejścia?

Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego należy maksymalnie ograniczyć wizyty osobiste chorych pacjentów w placówkach medycznych. Kontakt z lekarzem ma odbywać się przede wszystkim telefonicznie w formie teleporady. Jeśli nie musisz, nie idź do przychodni. Bardzo wiele rzeczy można załatwić za pośrednictwem telefonu. Nie oznacza to jednak, że placówka medyczna może być kompletnie zamknięta dla pacjentów. Jeśli lekarz stwierdzi potrzebę osobistego zbadania pacjent powinien móc przyjść do przychodni. W razie nieuzasadnionej odmowy udzielenia wizyty na miejscy w przychodni zgłoś to do Rzecznika Praw Pacjenta – zadzwoń pod nr 800 190 590.

11. Potrzebuję pieluchomajtek/sprzętu stomijnego/ortezy/. Jak mam uzyskać zlecenie na te wyroby medyczne?

Możliwe jest wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach teleporady. Po pozytywnej weryfikacji zlecenia otrzymasz od lekarza informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (telefonicznie, email, SMS). Jeśli masz papierowe zlecenie możesz je przekazać do dowolnie wybranego oddziału wojewódzkiego NFZ drogą elektroniczną (np. skan/email/fax). Po pozytywnym zweryfikowaniu zlecenia otrzymasz informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (np. telefonicznie lub poprzez e-mail). Zlecenie możesz zrealizować w sklepie medycznym lub aptece (z podpisaną umową z NFZ), po podaniu numeru zlecenia i numeru PESEL. Podpisujesz jedynie dokument potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego.

12. Czy hospicjum domowe nadal będzie funkcjonować? Czy pielęgniarka przyjdzie do mojego ciężko chorego taty?

NFZ zaleca ograniczanie kontaktów osobistych z pacjentami i realizację porad lekarza, psychologa, a także pielęgniarki w ramach opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności (teleporada). Jest to możliwe, o ile czasowe zaniechanie świadczeń wykonywanych osobiście w domu pacjenta nie zagraża pogorszeniem stanu jego zdrowia. Zatem jeśli lekarz lub pielęgniarka podczas rozmowy telefonicznej uzna, że osobista wizyta u pacjenta jest konieczna, przyjdzie do jego domu, z zastosowaniem odpowiednich środków ochrony.