Koronawirus: Czy jechać do sanatorium? Co z przerwanym turnusem?

Co zrobić w sytuacji, gdy ma się przydzielone miejsce i termin leczenia do sanatorium?

W związku z panującą sytuacją odradza się wyjazdów na leczenie. Należy odesłać skierowanie do oddziału wojewódzkiego NFZ. Nie oznacza to utraty miejsca w kolejce oczekujących. Z leczenia będzie można skorzystać w późniejszym terminie, zgodnie ze swoją kolejnością – po ustaniu zagrożenia związanego z koronawirusem.

Decyzja należy do świadczeniodawcy, czyli do kierownictwa uzdrowiska. Pacjent ma prawo do rezygnacji z leczenia w każdej chwili na warunkach opisanych w regulaminie uzdrowiska, w którym przebywa. Można poprosić o zwolnienie z dodatkowych opłat ze względu na stan zagrożenia epidemicznego.