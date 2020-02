Koronawirus: Polak w UE leczony jest za darmo

Inaczej dzieje się, gdy wybieramy się do któregoś z krajów spoza Unii. Wówczas eksperci zalecają wykupienie prywatnej polisy ubezpieczenia turystycznego, która obejmuje także koszty leczenia. Jej warunki są każdorazowo uzgadniane z ubezpieczycielem, dlatego wykupując ją, należy zawsze się upewnić, co nam zapewnia ubezpieczenie. Co ciekawe, niektóre polisy turystyczne na wyjazdy do krajów UE uzupełniają wydatki na leczenie nierefundowane przez NFZ.

Jeśli Polak przebywa w którymś z krajów Unii Europejskiej i ma objawy zarażenia koronawirusem, jako obywatelowi UE przysługuje mu prawo do leczenia, którego nie można odłożyć do czasu powrotu do domu, a tak jest w przypadku tego zakażenia. Polski obywatel w innym kraju UE ma takie same prawa do opieki zdrowotnej jak osoby ubezpieczone w kraju, w którym przebywa. W praktyce oznacza to, że co do zasady polski obywatel powinien mieć przy sobie EKUZ, która stanowi dowód, że jest się ubezpieczonym i wtedy – w pewnych granicach określonych przepisami, pacjent nie zapłaci za poradę w tamtejszym szpitalu czy przychodni. W przypadku nagłych zachorowań w krajach poza UE opłaty za świadczenia zdrowotne każdorazowo uzależnione są od systemu zdrowotnego danego kraju. Dlatego wyjeżdżając za granicę poza UE, radziłbym wykupić ubezpieczenie, które obejmie takie kwestie.