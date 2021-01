Bodnar: rząd nie miał prawa określić kolejki do szczepień przeciwko COVID

- Nie daje ona upoważnienia ustawowego, aby w rozporządzeniu określać grupy osób podlegających szczepieniom, które nie są obowiązkowe. Przepisy rozporządzenia nie zostały zatem oparte na upoważnieniu ustawowym. W konsekwencji nie dają one podstaw do regulowania kolejności dostępu do szczepień o charakterze dobrowolnym – a takie są przecież szczepienia przeciw koronawirusowi - napisał Adam Bodnar w wystąpieniu do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.