Krople Xaloptic Free wycofane z aptek

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu partii znanego leku zmniejszającego ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Decyzja GIF dotyczy kropli do oczu Xaloptic Free, numer serii: 511017 z datą ważności 06.2020. Lek produkowany jest przez Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

GIF wycofał partię z powodu wady jakościowej partii leku. Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął protokół nr NI-1858-17 z badań przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Leków, który potwierdził, iż badana próbka Xaloptic Free serii 511017 nie spełnia wymagań specyfikacji wytwórcy, w zakresie parametrów zanieczyszczeń: 15 S-latanoprostu pojedynczego nieznanego zanieczyszczenia oraz sumy nieznanych zanieczyszczeń i sumy wszystkich zanieczyszczeń.

Xaloptic Free to preparat stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego), zawierający lek z grupy analogów prostaglandyny (latanoprost), zmniejszający ciśnienie wewnątrzgałkowe.