Paszporty covidowe - nowe dokumenty w pandemicznych czasach Adobe Stock

Mimo, że pandemia panuje na świecie od ponad roku, to część rozwiązań i ułatwień z nią związanych dopiero wchodzi życie. Jednym z nich jest m.in. "paszport covidowy". Czy jest to rozwiązanie na miarę obecnych czasów i czy będzie funkcjonować tak by zapewnić jak największe bezpieczeństwo i komfort dla podróżujących? O tym, ale także o innych konsekwencjach koronawirusa już w najnowszym poradniku "Rzeczpospolitej".