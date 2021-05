Aptekarze dostaną za szczepienia mniej niż lekarze

1 tys. farmaceutów ukończyło przeprowadzane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego kursy uprawniające do wykonywania szczepień przeciwko Covid-19, a kolejne 6 tys. jeszcze się szkoli. Uprawnienia zdobyło już także blisko 2 tys. diagnostów laboratoryjnych.

Wszyscy mogliby od ręki zasilić punkty szczepień masowych, zwłaszcza że liczba dawek sprowadzonych do Polski systematycznie się zwiększa, a w kolejce do szczepień uwalniane są kolejne roczniki. Kłopot w tym, że stawki proponowane im przez szpitale nie zachęcają, by rezygnować z obecnej pracy, ani nawet dorabiać w weekendy czy po godzinach.

– Zaproponowano mi 20 zł brutto za godzinę kwalifikowania i szczepienia. To stanowczo za mało. Nie stać mnie na działalność charytatywną kosztem własnej apteki – mówi farmaceuta z zachodniej Polski.

Diagnostom laboratoryjnym z sąsiedniego miasta zaproponowano z kolei 30 zł za godzinę, choć z niektórymi osobami kwotę negocjowano indywidualnie. Jedna z diagnostek dostała znacznie wyższą propozycję, ale wolała zostać w dotychczasowej pracy. Tym bardziej że wśród białego personelu krążą legendy o zarobkach lekarzy, którzy za dzień mają dostawać nawet kilka tysięcy.

– 20 czy 30 zł za godzinę to stanowczo za mało. Powinno się im płacić co najmniej 10 zł od pacjenta, zwłaszcza że za kwalifikację i samo szczepienie Narodowy Fundusz Zdrowia płaci punktowi szczepień 64 zł. Wówczas, przyjmując, że sprawny diagnosta, fizjoterapeuta czy farmaceuta jest w stanie w ciągu 60 minut zakwalifikować nawet dziesięć osób, zarobiłby 100 zł za godzinę – uważa dyrektor jednego z większych punktów szczepień w Polsce.

Pytany, czy sam do szczepień zatrudnia farmaceutów czy diagnostów, odpowiada, że nie, bo ma już skompletowaną kadrę. To głównie lekarze, pielęgniarki i kilku ratowników medycznych.

Podobnie jest w wielu miejscach w kraju. Tuż po ukończeniu kursu członek Naczelnej Rady Aptekarskiej Mariusz Politowicz wysłał e-maile z deklaracją gotowości do pracy przy szczepieniach do punktów szczepień w pobliskich miejscowościach. Dostał odpowiedź, że na razie mają wystarczającą liczbę personelu, ale w razie zapotrzebowania na pewno się z nim skontaktują. Prowadzący kolejny punkt wyjaśnili, że NFZ nie podpisał jeszcze z nimi umowy, ale gdy do tego dojdzie, na pewno się z nim skontaktują.

Podobne odpowiedzi dostali jego koledzy farmaceuci z innych części Polski.

Nowe uprawnienia farmaceutom, diagnostom laboratoryjnym i fizjoterapeutom daje opublikowane 9 kwietnia 2021 r. rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko Covid-19.

– Po ukończeniu kursu teoretycznego i praktycznego oraz dodatkowego kursu, który uprawnia do kwalifikacji do szczepień przeciw Covid-19, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci i farmaceuci mają dokładnie takie same uprawnienia, jak lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni. Ich stawki nie powinny więc odbiegać od stawek pielęgniarskich czy lekarskich – mówi dr Matylda Kłudkowska, wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.