Lepiej wieczorem wypić kawę, niż sięgnąć po alkohol czy papierosa

Alkohol i papierosy w największym stopniu wpływają na obniżenie jakości snu. To wniosek z badań przeprowadzonych przez naukowców z Florida Atlantic University, którzy z pomocą Brigham and Women's Hospital, Harvard University, Emory University, University of Mississippi Medical Center i National Institutes of Health koncentrowali się na wpływie na organizm wieczornego sięgania po używki.

Chodzi o to, że krótko po wypiciu alkoholu dochodzi do zwiększenia produkcji adenozyny (substancja indukująca sen), z późniejszym szybkim spadkiem jej stężenia. To może prowadzić do wybudzeń i późniejszych problemów z zaśnięciem, przez co sen jest nieregenerujący. Reakcja taka wiąże się z zwiększeniem aktywności alfa mózgu (niewystępującej fizjologicznie w czasie snu), przez co wypoczynek nocny jest utrudniony.