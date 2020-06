Podwójna pensja dla doktoranta

Artykuł przygotowany we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Trwa czwarta edycja naboru wniosków w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Zainteresowani tego rodzaju rozwojem kariery naukowo-zawodowej mają czas do 15 czerwca, by zgłosić się do programu. Na laureatów czeka rządowe stypendium. Rekrutacja ruszyła 30 kwietnia.