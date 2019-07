Polskie uzdrowiska mają potencjał: lecznicze wody i klimat

Tradycja miesza się tam z nowoczesnością. Wszystko po to, by skusić ofertą młodsze pokolenie. Wymyślne zabiegi dla ducha i ciała, zapachy olejków eterycznych, przyjemna oprawa wizualna – wszystko to zadowoli najbardziej wybrednego klienta, który przyjeżdża po zdrowie i relaks. Do tego profesjonalna, dyskretna opieka, wyżywienie zgodne z indywidualną dietą, a za oknem uroki przyrody. Czegóż chcieć więcej!

Świadomy wybór stylu życia

Stan, do którego należy dążyć, to harmonia ciała, ducha i umysłu. Tak modny dziś trend wellness (połączenie pojęć: well-being i fitness) został stworzony kilkadziesiąt lat temu przez amerykańskiego lekarza dr Halberta Dunna.

Wellness, czyli dobrostan, jest czymś więcej niż brakiem choroby albo ułomności. Filozofia ta nie zawęża się do dbania o kondycję fizyczną i wykracza poza przestrzeń spa. Staje się świadomym wyborem stylu życia.

Coraz bardziej zwracamy uwagę na to, co jemy, co kupujemy, jak pracujemy, jak odpoczywamy, jak dbamy o utrzymanie naszego ciała w sprawności i jak troszczymy się o otaczające nas środowisko. Wszystko po to, aby zachować równowagę pozwalającą cieszyć się życiem w pełnym wymiarze.

– W Europie obserwuje się tendencję odchodzenia od typowego lecznictwa uzdrowiskowego na rzecz zabiegów spa i/lub wellness. Wynika to z silnego trendu światowego utrzymującego się od lat 40. XX wieku – mówi dr Adrian Lubowiecki-Vikuk z Katedry Badań Zachowań Konsumentów w SGH w Warszawie. – W Polsce usługi wellness rozwijają się poza tradycyjnym systemem uzdrowiskowym ze względu na to, że jest on zamknięty i skupia całą uwagę na ludziach chorych.

Cierpimy z powodu przewlekłych chorób i degradacji środowiska, dlatego w Polsce wzrasta zainteresowanie zdrowiem jako wartością nadrzędną. Szansy na poprawę jakości życia szukamy w metodach odnowy biologicznej.

– Celem turystyki zdrowotnej jest nie tylko poprawa zdrowia, ale także wszystko to, co wiąże się z wellness: aktywność fizyczna, zdrowa żywność, nawiązywanie i podtrzymywanie relacji społecznych oraz rodzinnych – podkreśla dr Lubowiecki-Vikuk. Wyraźnie widoczny trend potwierdza raport Global Wellness Economy Monitor z 2018 r. Jak z niego wynika, sektor turystyki wellness na świecie wzrósł o 6,5 proc. w stosunku do 2015 r.

W niejednym ośrodku spa widać globalizację rynku wellness. Świadczy o tym choćby „azjatyzacja” w postaci buddyjskich figurek i indyjskich kadzidełek. Owszem, jest to przyjemny powiew Orientu, ale spycha na dalszy plan bogactwo europejskich, a zwłaszcza słowiańskich tradycji terapii.