Co pić, by nie dopuścić do odwodnienia w upał

Mechanizm, który w czasie upału szybko może doprowadzić do odwodnienia, jest prosty. – organizm, chcąc się schłodzić, wydziela duże ilości potu, co powoduje niebezpieczny dla zdrowia ubytek wody i elektrolitów.

Po wypiciu alkoholu organizm chce się pozbyć toksycznych substancji, nerki zmuszone są do większej pracy, a do tego potrzebują dużej ilości wody. Na tym właśnie polega moczopędne, a więc i odwadniające, działanie alkoholu. Jeśli mamy ochotę na zimne piwo w upał, powinniśmy potem napić się wody.

Uwaga na odwodnienie u seniorów

Pozostanie w domu w czasie upału nie wystarczy, by ustrzec seniora przed niebezpiecznymi skutkami wysokich temperatur. Powinniśmy sprawdzać, czy dostatecznie dużo pije, ponieważ jest mu trudniej kontrolować to samemu – apelują lekarze.

Niektóre obiegowe opinie na temat zagrożeń, jakie niosą upały dla zdrowia, nie do końca są prawdziwe – na przykład ta, że wysokie temperatury zwiększają ryzyko incydentów sercowo naczyniowych. Jednak to, że osoby w podeszłym wieku są bardziej narażone na odwodnienie – jest faktem.

– Osoby starsze łatwiej się odwadniają przede wszystkim dlatego, że w mniejszym stopniu odczuwają pragnienie. Prawdopodobnie, jak sugerują badania, wynika to z pogarszającego się z wiekiem funkcjonowania tych obszarów mózgu, które za to odpowiadają. Niektórzy pacjenci tłumaczą, że piją mniej, by nie korzystać zbyt często z toalety, co jest dla nich uciążliwe np. z powodu niepełnosprawności. Bez względu jednak na przyczyny ograniczania napojów, jest to niebezpieczne dla ich zdrowia.