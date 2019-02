Grypa: Rekordowa liczba zgonów jeszcze przed szczytem sezonu

Z powodu grypy i jej powikłań zmarły w Polsce już 23 osoby – wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. To rekordowa liczba w porównaniu z latami ubiegłymi, a szczyt sezonu grypowego jeszcze przed nami.

W tym sezonie odnotowano 2 415 363 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, a hospitalizacji wymagało aż 7 855 chorych (4,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). Najczęstszą przyczyną skierowania do szpitala były objawy ze strony układu oddechowego, ale byli również pacjenci z dolegliwościami układu krążenia. Najgorzej jednak prezentują się statystyki dotyczące zgonów z powodu grypy i jej powikłań. Do 7.02 odnotowano aż 23 przypadki śmiertelne. Jest to rekordowa liczba, ponieważ w analogicznym okresie w sezonie 2017/18 było to zero przypadków, w sezonie 2016/17 – 12 przypadków, w 2015/16 – 8, a w sezonie 2014/15 zmarła 1 osoba.

– W przeciwieństwie do poprzedniego sezonu, w którym dominował wirus B, obecnie za 86 proc. przypadków zachorowań odpowiada wirus A/H1N1, za 4,1 proc. wirus A/H3N2, a tylko 1,8 proc. wirus B – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Specjalista podkreśla, że wirus grypy i jego typy dominujące są bardzo zmienne, dlatego nie warto ich lekceważyć i należy się szczepić. – Dotyczy to szczególnie osób, które obarczone są czynnikami ryzyka, takimi jak wiek, choroby przewlekłe, otyłość. Obecność dwóch lub więcej z nich nawet dwustukrotnie podnosi ryzyko wystąpienia powikłań. Leczenie takich przypadków jest bardzo trudne. Za to profilaktyka prosta – podkreśla prof. Antczak.

Grypa jest bardzo groźną chorobą wirusową. Na powikłania pogrypowe szczególnie narażone są osoby z grup ryzyka tj. przewlekle leczący się z powodu chorób układu oddechowego, sercowo – naczyniowego, cukrzycy, a także osoby starsze, kobiety w ciąży i dzieci.

Eksperci podkreślają, że objawy wskazujące na zarażenie wirusem grypy (m.in. wysoka temperatura, bóle mięśniowe, uczucie rozbicia, ból głowy i gardła) powinny być skonsultowane z lekarzem, aby choroba została odpowiednio szybko zdiagnozowana i leczona. Zmniejszy to ryzyko powikłań pogrypowych, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Istotne jest nie tylko właściwe diagnozowanie i rozpoznawanie objawów grypy, ale również podejmowanie działań profilaktycznych, które pomogą ustrzec się przed ostrą infekcją, bądź złagodzą jej przebieg.