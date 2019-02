Czy czekolada wywołuje trądzik? A może to wina cukru?

Pytania o czekoladę i jej wpływ na trądzik dermatolodzy słyszą niemal codzienne. Niestety, mimo dziesiątków badań naukowych na ten temat, nadal nie znają na nie jednoznacznej odpowiedzi.

– Ludzie mają obsesję na punkcie tego, że czekolada powoduje trądzik – stwierdziła w CNN dr Patricia Farris, dermatolog z Amerykańskiej Akademii Dermatologii. Są badania, które nie potwierdzają takiej zależności, ale też takie, które na nią wyraźnie wskazują – przyznała dermatolog.

Przyczyna trądziku: czekolada czy cukier?

Nie ulega wątpliwości, że dieta ma wpływ na wygląd skóry. Istnieją dobrze udokumentowane badania, z których wynika, że żywność o wysokim indeksie glikemicznym, bogata w węglowodany proste, czyli cukry – ewidentnie szkodzi skórze ze skłonnościami do trądziku.

Wszelkie słodycze, słodzone napoje, wyroby z białej oczyszczonej mąki powodują szybki wzrost poziomu glukozy we krwi. To zwiększa produkcję insuliny, insulinopodobnego czynnika wzrostu oraz hormonów zwanych androgenami i w efekcie wzmaga wydzielanie sebum – wyjaśnia dr Farris.

Sebum to oleista substancja wydzielana przez gruczoły łojowe, która pomaga utrzymać w skórze odpowiednią wilgotność, tworząc na niej ochronny film.

Kiedy gruczoły produkują zbyt dużo sebum, łój może łączyć się z martwymi komórkami skóry i gromadzić w jej porach. Prowadzi to do zaskórników i pryszczy. – Skoki insuliny są trądzikogenne, więc odradzamy diety wysokoglikemicznych" – mówi Farris.

Czekolada a zaskórniki

Osoby, które mają trądzik, a jedzą różnego rodzaju słodycze z czekoladą: cukierki, batoniki, ciastka – często obwiniają czekoladę za swoje problemy z cerą. – W rzeczywistości kolejne wypryski na skórze pojawiają się, ponieważ „śmieciowe” słodycze są bogate w cukry i powodują wzrost poziomu glukozy we krwi i wyrzut insuliny. Samej prawdziwej czekolady jest w nich jak na lekarstwo i być może nie ona jest przyczyną nasilenia trądziku – uważa dr Farris.

Po zjedzeniu czekolady 5 pryszczy więcej

Najnowsze badania pokazują jednak, że sama czekolada też może prowokować pojawienie się wyprysków. Uczestnicy jednego z takich testów zostali losowo przydzieleni do dwóch grup. W jednej badani zjedli batonik czekoladowy, w drugiej 25 żelków. W obu przypadkach słodycze miały taki sam ładunek glikemiczny, co oznacza, że potencjalnie wywoływały podobny wzrost poziomu cukru we krwi. Okazało się, że u jedzących żelki trądzikowe wykwity nie nasiliły się, a u „zjadaczy batoników” – owszem.

– Odkryliśmy, że przeciętnie ludzie mają około pięciu pryszczy więcej po spożyciu czekolady – powiedział autor badania dr Gregory R. Delost z Kliniki Dermatologii Szpitali Uniwersyteckich w Cleveland Medical Center.

Opierając się na swoich odkryciach, Delost jest przekonany, że czekolada może nasilić trądzik.

Czy ciemna czekolada szkodzi skórze

W jednym z badań przeprowadzonych w 2016 r. z udziałem 25 osób naukowcy sprawdzali, czy codzienne jedzenie ciemnej czekolady z 99 proc. zawartością kakao, bez dodatku cukrów lub mleka, zaostrzy problemy z cerą u mężczyzn skłonnych do trądziku.

Po czterech tygodniach naukowcy stwierdzili statystycznie istotny wzrost zarówno zaskórników, jak i pryszczy w porównaniu do wartości wyjściowej.

– Nie stwierdziliśmy, że to czekolada powoduje trądzik, ponieważ ten stan jest spowodowany wielowymiarowymi czynnikami – zastrzegał autor badania dr Pravit Asawanonda, profesor i przewodniczący dermatologii na Uniwersytecie Chulalongkorn w Bangkoku w Tajlandii. – Nasze badania sugerują jednak, że ciemna czekolada zaostrza trądzik pod względem liczby zmian skórnych.

Oprócz cukru również tłuszcz zawarty w czekoladzie może przyczyniać się do powstawania zaskórników. Niektóre badania sugerują też, że czekolada może mieć działanie prozapalne w skórze. To może wywoływać trądzik zapalny, który charakteryzujące się czerwonymi grudkami i krostkami, szczególnie w obecności bakterii wywołujących trądzik, wyjaśnił Delost.

– Patogeneza trądziku jest skomplikowana. Odżywianie odgrywa pewną rolę, myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że czekolada i cukier są tylko jednym kawałkiem bardzo dużej układanki – powiedziała dr Farris. W każdym razie lepiej ich unikać – nie tylko dla dobra swojej cery.