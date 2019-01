Trzustka: Nieoczekiwana zmiana funkcji komórek

Komórki w trzustce potrafią zmieniać tożsamość i rodzaj produkowanych enzymów. To dobra wiadomość dla cukrzyków, ponieważ otwiera nowe możliwości leczenia.

Trzustka do duży gruczoł trawienny i dokrewny. Jego działanie polega na wytwarzaniu enzymów trawiennych oraz insuliny, która odgrywa zasadniczą rolę w metabolizmie węglowodanów w naszych organizmach.

W trzustce istnieją trzy rodzaje komórek, alfa, beta i delta. Komórki alfa produkują glukagon, który zwiększa poziom cukru we krwi, beta produkują insulinę, która obniża poziom glukagonu. Komórki delta produkują somatostatynę, która kontroluje regulację komórek alfa i beta. Osoby z cukrzycą mają uszkodzoną funkcję komórek beta i dlatego mają stały, wysoki poziom cukru we krwi. Pacjenci chorzy na cukrzycę przyjmują leki mające za zadanie regulację tych poziomów.

Naukowcy z Uniwersytetu w Bergen odkryli, że komórki produkujące glukagon, mogą się przeprogramować i przystosować tak, że zastępują sąsiednie uszkodzone lub martwe komórki typu beta. W ten sposób komórki alfa zaczynają produkować insulinę.

„Prawdopodobnie stoimy w obliczu całkowicie nowej formy leczenia cukrzycy, w której organizm może produkować własną insulinę, z pewną pomocą przy rozruchu” - mówi Luiza Ghila z University of Bergen (UiB).

Naukowcy odkryli, że około 2 procent sąsiednich komórek w trzustce może zmienić tożsamość. Po podaniu leku wpływającego na proces sygnalizacji międzykomórkowej, udało im się zwiększyć tą ilość do 5 procent. To niewiele, ale nawet ta ilość sprawia, że naukowcy są optymistycznie nastawieni do potencjalnych nowych metod leczenia.

Po raz pierwszy w historii naukowcy byli w stanie opisać mechanizmy stojące za procesem identyfikacji komórek. Okazuje się, że nie jest to proces pasywny, ale wynik sygnałów z otaczających komórek.

Według badaczy, nowe odkrycie to nie tylko dobra wiadomość dla cukrzyków. Uważają oni, że „Zdolność komórek do zmiany tożsamości i funkcji może być decydującym odkryciem w leczeniu innych chorób wywołanych śmiercią komórek, takich jak choroba Alzheimera i uszkodzenia komórek spowodowane atakami serca” - mówi Luiza Ghila.