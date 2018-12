Cukrzyca: Wigilia dla diabetyka jest łaskawa

Dla osób chorych na cukrzycę kolacja wigilijna nie musi oznaczać ryzyka skoków poziomu glukozy we krwi czy konieczności zwiększania dawek insuliny.

Wigilijna tradycja sprzyja diabetykom - niektóre potrawy to dania wręcz zalecane przy cukrzycy. Są niskokaloryczne i mają niski indeks glikemiczny, czyli IG <50, co oznacza, że nie podnoszą gwałtownie poziomu cukru we krwi. Można więc uniknąć skoków glukozy i nie trzeba zwiększać dawek insuliny. Warto jednak wiedzieć, czego zjeść najmniej, a co jest całkowicie bezpieczne. Niektóre wigilijne dania można też nieco zmodyfikować tak, by miały niższy indeks glikemiczny.

Wigilia cukrzyka: czego unikać?

Diabetycy powinni unikać ciast słodzonych tradycyjnym cukrem, z mąki pszennej (IG=85). Do wypieków można użyć mąki żytniej, najlepiej razowej, której IG jest niemal o połowę mniejsze i wynosi 45. Z kolei cukier można zastąpić ksylitolem, czyli cukrem z kory brzozy, którego IG=8. Alternatywą jest także stewia - naturalny słodzik pozyskiwany z liści stewii.

Szybki skok glukozy mogą spowodować:

Kluski z makiem - > 80 IG

Pierogi ze śliwką - > 80 IG

Kutia - > 80 IG

Dania, które można jeść bez obaw:

1.Czerwony barszczyk czysty - IG 25. Najlepszy na naturalnym zakwasie, bez dodatku cukru.

2. Zupa grzybowa na bulionie warzywnym. Nie zabielana śmietaną, z łyżką makaronu, najlepiej pełnoziarnistego ugotowanego al dente. IG <50

3. Kapusta z grzybami. Duszona, a nie zasmażana – okraszona olejem rzepakowym - IG< 50

4. Kompot z suszonych owoców. Bez cukru lub słodzony albo np. ksylitolem (ksylitol IG 8, cukier IG 70).

5. Pierogi z kapustą i grzybami? Tak, ale…… z mąki żytniej razowej i w małej ilości (IG 45).

6. Karp lub inna ryba w galarecie - gotowana nie smażona. Dietetycy polecają też diabetykom rybę po grecku - zapiekaną z warzywami, z małą ilością marchewki. A po kolacji… spacer, który ułatwi wyrównanie poziomu glukozy we krwi przed snem.

* Konsultacja: mgr inż. Aleksandra Cichocka, dietetyk, ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie

