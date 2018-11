Rak jelita grubego: Aspiryna i omega-3 zmniejszą ryzyko?

Niemal każdy z nas ma w domowej apteczce kwas acetylosalicylowy, czyli popularną aspirynę, a i kwasy tłuszczowe omega-3 zrobiły w ostatnich latach zawrotną karierę. Teraz okazuje się, że te niedrogie i popularne środki redukują ilość niebezpiecznych polipów okrężnicy .

Zarówno aspiryna jak i kwasy omega-3 należą do tych substancji, które korzystnie wpływają na wiele aspektów zdrowia. Oba środki działają przeciwzapalnie, a także rozrzedzają krew i zapobiegają tworzeniu się w niej zakrzepów. Jedno z ostatnich badań sugeruje, że oba zmniejszają również liczbę polipów jelita, co jednak nie jest tożsame z redukcją ryzyka nowotworu.

Chociaż wiele polipów jelita jest łagodnych, to niektóre z nich mogą przekształcić się w nowotwór złośliwy. To realne ryzyko szczególnie u osób, które rakiem okrężnicy są zagrożone genetycznie.

Specjaliści z uniwersytetów w Leeds, Nottingham, Bradford i Newcastle w Wielkiej Brytanii postanowili sprawdzić, w jakim stopniu powszechnie dostępne leki, takie jak kwas acetylosalicylowy i kwas eikozapentaenowy (EPA) – jeden z kluczowych kwasów tłuszczowych zawartych w omega-3 – mogą zmniejszyć liczbę polipów przedrakowych u ludzi z wysokim ryzykiem raka okrężnicy.

Wnioski z badań opublikowało prestiżowe czasopismo The Lancet.

Korzyści ze stosowania aspiryny i EPA

W badaniu wzięło udział 709 pacjentów z 53 szpitali w Anglii. Wszystkie osoby były zagrożone wysokim ryzykiem zachorowania na raka okrężnicy.

Badacze podzielili uczestników na cztery grupy terapeutyczne. Jedna grupa otrzymywała leczenie tylko aspiryną, druga tylko EPA, trzecia grupa otrzymywała kombinację aspiryny i EPA, a ostatnia grupa otrzymywała placebo.

Osoby z pierwszej grupy przyjmowały 300 mg kwasu acetylosalicylowego dziennie, w jednej dawce, przez rok. Uczestnicy z drugiej grupy dostawali 2 gramy EPA w czterech kapsułkach przez taki sam okres (to dawka EPA wyższa niż w dostępnych suplementach kwasów omega-3).

Uczestnicy, którzy przyjmowali aspirynę przez rok, mieli o 22 procent mniej polipów – w tym po prawej stronie jelita grubego, który trudniej jest monitorować poprzez kolonoskopię – niż ci, którzy przyjmowali placebo.

Osoby, które zażywały EPA miały o 9 procent mniej polipów w porównaniu z grupą placebo, ale aż o 25 procent mniej polipów po lewej stronie jelita grubego.

– Te badania dowodzą, że zarówno aspiryna, jak i EPA mogą zmniejszać ryzyko pojawiania się polipów, co jest szczególnie ekscytujące, biorąc pod uwagę, że są one środkami względnie tanimi i bezpiecznymi – zauważa główny autor badania, profesor Mark Hull, z University of Leeds.

Niestety, samo zmniejszenie liczby polipów nie oznacza jeszcze mniejszego ryzyka raka. Naukowcy uważają, że potrzebne są kolejne badania, by stwierdzić, czy i na ile stosowanie aspiryny i EPA może to ryzyko zmniejszyć. Na razie sugerują, by klinicyści zalecali osobom z wysokim ryzykiem zachorowania profilaktyczne wdrożenie tych substancji wraz z regularnym wykonywaniem kolonoskopii.